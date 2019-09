Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Im Supermarkt Geldbörse entwendet

Betzdorf (ots)

Am Freitag, 06.09.2019 wurde in der Zeit zwischen 11:50 und 12:00 Uhr einer 80 jährigen Kundin des LIDL-Einkaufsmarktes eine schwarze Geldbörse mit Inhalt, bestehend aus Bargeld und Ausweisdokumenten, aus dem Einkaufswagen entwendet. Die Polizei Betzdorf bittet mögliche Zeugen der Tat sich unter der Telefonnummer 02741-926-0 oder per EMail an pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de zu melden.

