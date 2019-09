Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Herdorf (ots)

Am Freitag, 06.09.2019 ereignete sich gegen 13:40 Uhr in der Hauptstraße in Herdorf ein Auffahrunfall. Eine 26 jährige Fahrerin eines Opel musste verkehrsbedingt abbremsen. Der 44 jährige Fahrer eines nachfolgenden PKW-VW Passat erkennt dies zu spät und fährt auf den Opel auf. Es entsteht Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

