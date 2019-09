Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wallmenroth - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wallmenroth (ots)

Ein 18-Jähriger Pkw-Fahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag leicht verletzt. Der 18-Jährige hatte die Bundesstraße 62 aus Richtung Wallmenroth kommend in Richtung Betzdorf befahren. Nach eigenen Angaben sei der Verunfallte innerhalb einer Rechtskurve einem kleinen Tier ausgewichen und habe dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab, fuhr eine steile Böschung hoch und überschlug sich. Der 18-Jährige verletzt sich leicht und an seinem Pkw entsteht Totalschaden.

