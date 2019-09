Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen (Sieg) - Verkehrsunfall mit Flucht

Kirchen (ots)

Ein 11-Jähriger Fahrradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen leicht verletzt. Der unfallverursachende Pkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Gegen 07:00 Uhr hatte der 11-Jährige mit seinem Fahrrad die Ausstraße in Richtung Stadtmitte befahren. Der Junge beabsichtigte nach links abzubiegen und habe das mit Handzeichen rechtzeitig angekündigt. Während des Abbiegevorgangs überholte ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer das Fahrrad. Der 11-Jährige sei nach rechts ausgewichen und dabei zu Fall gekommen. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Helm und das Fahrrad wurden bei dem Sturz beschädigt. Der Unfallverursacher sei ohne anzuhalten weiter gefahren. Der Pkw und das Fahrrad sollen sich nicht berührt haben. Es könnte sein dass der Fahrer des Pkw den Sturz des Fahrradfahrers nicht bemerkt hat. Bei dem Pkw soll es sich um einen mattschwarzen Audi Q5 mit Altenkirchener Kennzeichen gehandelt haben. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

