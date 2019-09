Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einsatzgeschehen "Jahrsfelder Markt", Beschuldigter beleidigt Polizeibeamte bei Ingewahrsamnahme

Straßenhaus (ots)

Im Rahmen eines anderen polizeilichen Einsatzes (Streitigkeiten) befanden sich am frühen Freitagmorgen gegen 01:40 Uhr 3 Polizeibeamte auf dem Jahrsfelder Markt in Straßenhaus. Bei der Rückkehr zum Streifenwagen versuchte eine männliche Person die Tür des geschlossenen Streifenwagens zu öffnen. Dem verbal aggressiven, stark alkoholisierten Beschuldigten (freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,29 Promille) wurde nach der Personenkontrolle ein Platzverweis für den Jahrsfelder Markt ausgesprochen. Diesem kam er zunächst nach, bis er aus sicherer Entfernung eine Dose Sprite in Richtung der Beamten warf, die wenige Meter vor ihnen auf dem Boden auftraf. Anschließend drehte er erneut um und ging zum Gelände des Jahrsfelder Marktes. Als der 22-jährige Beschuldigte trotz Androhung der Ingewahrsamnahme zur Durchsetzung des Platzverweises weiter in Richtung Festzelt ging, wurde er mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht. Bei der Fesselung auf dem Schotterweg zog sich der Beschuldigte leichte Schürfwunden im Gesicht zu. Auf der Fahrt zur Dienststelle und im Polizeigewahrsam beleidigte er die Beamten mehrfach. Er wurde nach seiner Ausnüchterung wieder entlassen. Ansonsten verlief der traditionell gut besuchte Jahrsfelder Markt ruhig und friedlich. Es kam außer den beiden genannten zu keinen weiteren polizeilichen Einsätzen.

