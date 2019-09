Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Daaden - Ungesicherter Pkw rollt in Geländer

Daaden (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen meldet eine Zeitungszustellerin einen Verkehrsunfall in der Freiergrundstraße in Daaden. Ein Pkw war von einem Parkplatz quer über die Straße gerollt und mit einem Metallgeländer kollidiert. Es war leichter Sachschaden entstanden. Die letzte Nutzerin des Pkw hatte offensichtlich versäumt, den Pkw ordnungsgemäß gegen das Wegrollen zu sichern.

