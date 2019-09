Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wechselseitige Körperverletzung deckt weitere Straftaten auf

Neuwied (ots)

Am gestrigen frühen Abend gegen 18:20 Uhr gingen bei der Polizei Neuwied mehrere Anrufe bezüglich einer "größeren" Schlägerei auf dem Luisenplatz in Neuwied ein. Bei Eintreffen der umgehend entsandten Streifenwagenbesatzungen hatten die Streithähne bereits voneinander abgelassen. Durch Zeugenhinweise konnten zwei beteiligte Personen im Alter von 20 und 31 Jahren in der Schlossstraße angetroffen werden. Der 48 jährige Kontrahent konnte ebenfalls schnell im unmittelbaren Umfeld ausfindig gemacht werden. Auslöser der Schlägerei war offensichtlich, dass die beiden 20 und 31 Jährigen mit einem Elektroroller abwechselnd viel zu schnell durch die Fußgängerzone gerast seien. Hierauf wollte der 48 Jährige die beiden Männer aufmerksam machen. Als diese ihr Fehlverhalten nicht einsahen, kam es zur handgreiflichen Auseinandersetzung.

Neben den Anzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung wurden auch gesonderte Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis in zwei Fällen sowie des Fahrens ohne Versicherungsschutz in drei Fällen erfasst.

Die Polizei Neuwied war mit insgesamt 6 Beamten im Einsatz.

