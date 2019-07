Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Feldbrände aufgrund der Hitze

Nünschweiler / Clausen / Maßweiler (ots)

Gleich mehrere Brände beschäftigten Gestern die Feuerwehren im Landkreis und die Polizei Waldfischbach. Zunächst war am frühen Nachmittag bei Mäharbeiten ein Feld in Nünschweiler in Brand geraten. Dieses konnten die Feuerwehren aus Nünschweiler und Umgebung schnell unter Kontrolle bringen. Über die Schadenshöhe ist nichts bekannt.

Kurz nachdem dieser Brand gelöscht war, wurde ein größeres Feuer im Bereich Maßweiler gemeldet. Hier brannte ein Weizenfeld von ca. 8 Hektar. Ausgelöst wurde der Brand durch eine defekte Erntemaschine. Hier entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 Euro. Der Brand wurde von der Feuerwehr Maßweiler gelöscht.

Am späteren Nachmittag dann brannte in Clausen in der Marhöferstraße eine größere Fläche. Hier war die Feuerwehr mit 30 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen vor Ort. Auch dieses Feuer war schnell eingedämmt und gelöscht. Zu größeren Schäden kam es nach bisherigen Ermittlungen nicht.

