Freiwillige Feuerwehr Menden

FW Menden: Alle Jahre wieder...

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Menden (ots)

Die Kinderbrandschutzerziehung nimmt in Menden seit einigen Jahren einen hohen Stellenwert ein, zeigt sich doch, dass durch die frühzeitige Ausbildung der Kinder der Umgang mit Feuer und Notfällen sicherer von den Kindern bewältigt wird. Die Löschgruppe Schwitten hat dies erneut zum Anlass genommen, in der St. Michael Grundschule und im Kindergarten eine Brandschutzerziehung durchzuführen. Dabei wurde den Kindern der richtige Umgang mit Feuer vermittelt. Selber eine Kerze anzünden, wie mache ich das eigentlich, wie setze ich einen Notruf richtig ab, wie verhalte ich mich richtig, wenn es doch einmal brennt? Diese und andere Themen wurden den Kindern spielerisch vermittelt. Die Ausrüstung der Feuerwehr war ebenfalls ein Thema, welches die Kinder brennend interessiert. So wurde die Schutzkleidung vorgeführt, das Atemschutzgerät gezeigt und das Fahrzeug ausgiebig erkundet. Eine Führung in der Feuer- und Rettungswache Menden sowie eine Evakuierungsübung rundeten die beiden Tage ab. Für alle, die sich ebenfalls für die Feuerwehr interessieren, wollen wir hier nochmal auf den Tanz in den Mai am 30. April sowie den Tag der offenen Tür am 01. Mai bei der Löschgruppe Schwitten erwähnen. Für Groß und Klein gibt es wieder ein buntes Programm und für das leibliche Wohl ist selbstverständlich auch gesorgt. Die Löschgruppe Schwitten freut sich auf zahlreiche Besucher.

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Menden

Stefan Deitel

Telefon: 02373/903-1698

E-Mail: sdeitel@ff-menden.de

http://www.ff-menden.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Menden, übermittelt durch news aktuell