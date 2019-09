Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Diebstahl einer Kiste Bier

57537 Wissen, Schlossstraße 1, Tankstelle (ots)

Am Mi., 04.09.2019, gegen 23:20 Uhr, entwendeten insgesamt 3 junge Männer arbeitsteilig eine Kiste Bier von der Tankstelle am Europakreisel. Während zwei der Männer die Angestellte in der Tankstelle ablenkten kroch ein dritter Mittäter in geduckter Haltung, für die Angestellte nicht einsehbar, unterhalb des Schaufensters der Tankstelle zu den Bierkästen und entwendete eine Kiste Bier. Anschließend verließen die Männer mit einem roten Pkw Kombi und einem braunen Kleinwagen das Tankstellengelände in Richtung Altenkirchen. Die Angestellte selbst hatte den Diebstahl überhaupt nicht bemerkt. Der eigentliche Dieb wird als 18-20 jährig beschrieben. Die beiden Mittäter in der Tankstelle waren ca. 20-25 Jahre alt, einer 170 cm; der andere 180 cm groß, beide hatten eine normale Statur und dunkle Haare. Der Größere trug eine schwarze Jacke und Jeans, der Kleinere einen schwarzen Kapuzenpulli. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

