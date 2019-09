Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Im Kreuztal / Weststr. (ots)

Am Mi. 04.09.2019, gegen 15:35 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Lada die Straße Im Kreuztal aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Nisterbrück. Ein 58-jähriger Kradfahrer eines Krades Honda befuhr die Straße Im Kreuztal aus der Gegenrichtung und beabsichtigte dem Verlauf der Vorfahrtstraße nach links in die Weststr. zu folgen bzw. abzubiegen. Der 56-Jährige beachtete an der Einmündung nicht die Vorfahrt des Kradfahrers und fuhr in den Einmündungsbereich ein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden musste der Kradfahrer abrupt abbremsen und kam zu Fall, blieb aber unverletzt. Eine Berührung der beiden Fahrzeuge fand nicht statt. Am Krad entstand 2000,-EUR Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell