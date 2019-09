Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zahlreiche Gurtverstöße bei Verkehrskontrollen geahndet

Dierdorf / Asbach (ots)

Am Mittwoch führten Beamte der Polizeiinspektion Straßenhaus im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr stationäre Verkehrskontrollen in der Hauptstraße in Asbach und der Johanniterstraße / Gymnasialstraße in Dierdorf durch. Hierbei ahndeten die Beamten insgesamt 19 Gurtverstöße von Erwachsenen, 3 nicht angegurtete Kinder ohne jegliche Sicherung, sowie 3 Handyverstöße.

