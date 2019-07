Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person (Landkreis Ludwigslust-Parchim)

Rostock/Zarrentin (ots)

Am 20.07.2019 um 19:40 Uhr kam es auf der B 195 im Bereich der Ortschaft Klein Zecher zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Aus bislang unbekannter Ursache kam die 65-jährige Fahrerin eines Pkw in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, streifte einen Straßenbaum und kollidierte mit einem weiteren Baum frontal. Die Fahrzeugführerin hatte sich bei dem Unfall so schwere Verletzungen zugezogen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000,00 Euro. Ein Unfall-Sachverständiger wurde zur Ursachenermittlung eingesetzt. Gegenwärtig ist die Unfallursache unklar. Untersucht wird, inwiefern ein Unwetter den Unfall mitverursacht hat. Die B 195 war über drei Stunden voll gesperrt. POK Dirk Hoffmann Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

