Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Bewaffnete Raubüberfälle in Rostock - zweiter mutmaßlicher Täter in Haft

Rostock (ots)

Bezug PM der PI Rostock vom 12.07.2019 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108765/4322009

Nach den beiden bewaffneten Überfällen auf ein Tabakgeschäft und einen Friseursalon vom 08.07.2019 im Rostocker Stadtteil Schmarl ist nun auch der zweite mutmaßliche Täter in Haft. Der 19-jährige Rostocker konnte gestern nach intensiven Fahndungsmaßnahmen gestellt werden. Der Tatverdächtige zeigte sich geständig und räumte in der Vernehmung die Beteiligung an den beiden Überfällen ein. Durch die Staatsanwaltschaft Rostock wurde Haftbefehl beantragt. Nach der Haftrichtervorführung wurde der 19-Jährige heute in die Jugendanstalt Neustrelitz überstellt.

Bereits vor einer Woche konnte der erste Tatverdächtige, ein 16-Jähriger, in Rostock mit Unterstützung von Spezialkräften des LKA M-V festgenommen werden. In dem Zusammenhang war auch eine Wohnung durchsucht und Beweismaterial aufgefunden werden. Seinen Kompagnon hatte man zunächst nicht auffinden können. Fahnder des Kriminalkommissariates Rostock ermittelten intensiv weiter und kamen dem 19-Jährigen auf die Spur. Gestern erfolgte dann seine Festnahme.

Die Ermittlungen im Zusammenhang mit den beiden Raubüberfällen dauern weiter an.

