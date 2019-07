Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Raubüberfälle aufgeklärt - ein mutmaßlicher Täter in Haft

Rostock (ots)

Zwei Raubüberfälle im Rostocker Stadtteil Schmarl haben Ermittler des Kriminalkommissariats Rostock aufgeklärt. Nur drei Tage nach den zwei Überfällen klickten für einen der mutmaßlichen Räuber gestern die Handschellen.

Konkret geht es um die bewaffneten Überfälle auf ein Tabakgeschäft und einen Friseursalon vom 08.07.2019 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108765/4318068), bei denen die Angestellten jeweils mit einer Pistole bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert wurde.

Als mutmaßlichen Täter für beide Fälle konnte ein 16-Jähriger ermittelt werden. Auf die Spur des polizeilich bereits bekannten Jugendlichen kamen die Ermittler durch Zeugenaussagen, umfangreiche Ermittlungen an den Tatorten und durch die Ausnutzung technischer Mittel.

Mit Unterstützung von Spezialkräften des LKA M-V konnte am Donnerstagnachmittag gegen 15:30 Uhr der 16-Jährige vorläufig festgenommen werden. In diesem Zusammenhang wurde auch eine Wohnung durchsucht, in der er sich seit längerem aufgehalten hatte. Bei dieser Wohnungsdurchsuchung wurde Beweismaterial aufgefunden und sichergestellt.

Unmittelbar nach der richterlichen Vernehmung wurde der Tatverdächtige heute in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die Fahndung nach dem zweiten Täter dauert gegenwärtig an.

