Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190315 - 290 Frankfurt-Bonames: Kind durch Verkehrsunfall verletzt

Frankfurt (ots)

(fue) Der 48-jährige Fahrer eines Toyota war am Donnerstag, den 14. März 2019, gegen 07.45 Uhr, auf der Homburger Landstraße in Richtung Am Wendelsgarten unterwegs. Kurz vor der Einmündung Am Wendelsgarten überquerte ein 9-Jähriger zu Fuß die Fahrbahn auf dem dortigen Fußgängerüberweg. Hier kam es zum Zusammenprall mit dem Pkw des 48-Jährigen. Dabei stürzte der Junge über die Motorhaube auf die Straße. Der Junge erlitt bei dem Zusammenprall schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

