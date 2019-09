Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach - Sachbeschädigung an Pkw

Mudersbach (ots)

Am Mittwochabend, gegen 20:30 Uhr, wurden zwei in der Lindenstraße geparkte Pkw mutwillig beschädigt. Die linken Außenspiegel wurden jeweils abgeschlagen. In Zusammenhang mit dieser Straftat sucht die Polizei Betzdorf ein Paar, welches sich in Höhe der Pkw gestritten haben soll. Das Pärchen, etwa im Alter von 20-30 Jahren, soll dann Richtung Mudersbacher Wald weg gegangen sein. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/926-145

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell