Polizei Duisburg

POL-DU: Buchholz: Vor Bahnsteigaufgang ausgeraubt

Duisburg (ots)

Als ein Mann am Mittwoch (10. Juli) gegen 11:30 Uhr Münzgeld für ein Ticket aus seiner Geldbörse vor dem Bahnsteigaufgang an der Sittardsberger Allee holte, entrissen zwei Räuber ihm diese. Sie schubsten ihn gegen die Treppe des Aufgangs und zogen dem 57-Jährigen seinen Rucksack von den Schultern. Mit der Beute flüchtete das Duo in Richtung Lindenstraße. Beide Unbekannten sind zwischen 30 und 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß und haben schmale Staturen. Einer hat einen im Wachstum befindlichen Vollbart. Der andere hat dunkle Haare, trug einen Kapuzenpullover und sprach Deutsch mit Akzent. Zeugenhinweise nimmt das KK 13 unter 0203 280-0 entgegen. (jg)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell