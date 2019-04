Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Versuchte Brandstiftung in Greifswald

Greifswald (ots)

Am 02.04.2019 um 23:30 Uhr kam es in der Loitzer Landstraße,in Greifswald,zu einer versuchten schweren Brandstiftung. Die Bewohner nahmen einen lauten Knall wahr und informierten die Polizei. Personen konnten sie jedoch nicht feststellen. Der/ die Täter warfen vermutlich einen sogenannten Molotowcocktail auf das Dach eines Doppelhauses. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte ein ca. 50 x 20 cm großer Rußfleck auf dem Ziegeldach festgestellt werden. Bei der Absuche wurden weiterhin Glasscherben vor dem Haus gefunden. Zum Brandausbruch kam es jedoch nicht. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf ein politisches Motiv. Der Sachschaden kann zurzeit noch nicht angegeben werden. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Greifswald unter Telefon 03834 540 224 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

