Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Schulbus wird gefährdet. Die Brille eines Kindes geht zu Bruch.

Betzdorf (ots)

Am Freitag, dem 06.09.2019 kam es gegen 12:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Industriestraße in Betzdorf, an der Einmündung zur Benjamin-Fox-Straße. Einem mit Kindern besetzten Schulbus kam auf dessen Fahrspur ein blauer Smart älteren Baujahres mit AK-Kennzeichen entgegen. Dieser wurde von einer Frau mit dunklen Haaren geführt. Der Busfahrer konnte eine Kollision nur durch eine Gefahrenbremsung verhindern. Durch die starke Bremsung wurde die Brille eines mitfahrenden Kindes beschädigt. Die Polizei Betzdorf bittet um Hinweise, die zur Identifizierung der Fahrerin des blauen Smart führen.

