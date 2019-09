Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: E-Bike im Wert von 3300 Euro entwendet

Friesenhagen (ots)

In der Zeit von Mittwoch 04.09.2019, 20:45 Uhr bis Donnerstag, 05.09.2019, 17:30 Uhr wurde aus einem Schuppen in der Straße "Bitzchen" in Friesenhagen ein Pedelec der Marke Cube, Typ Stereo Hybr. Pro entwendet. Hierzu erbittet die Polizei Betzdorf Hinweise unter der Telefonnummer 02741/9260 oder per EMail an pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741-926-0

pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell