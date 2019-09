Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Glees (ots)

Am Freitag, den 06.09.2019 wurde die hiesige Dienststelle um 13:50 Uhr über einen schweren Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Motorradfahrer bei Glees in Kenntnis gesetzt. Die Ermittlungen haben ergeben, dass der 51 jährige Motorradfahrer die L 115 aus Glees kommend in Richtung Laacher See befuhr. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und kam von der Fahrbahn ab. Er überschlug sich mehrfach und kam schwerverletzt im angrenzenden Feld zum Liegen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem schwerverletzten Motorradfahrer Alkohol in der Atemluft wahrgenommen werden, zudem konnte in seiner Tasche ein Beutel mit Betäubungsmittel aufgefunden werden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das KH Neuwied geflogen, wo ihm durch die Beamten der Polizei Neuwied eine Blutprobe entnommen wurde. Er war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

