Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Fahren unter Alkoholeinfluss

Mayen,Im Hombrich (ots)

Am 04.09.2019, gegen 11:30 h, fiel während einer Kontrolle ein 47-jähriger Fahrzeugführer aus Mayen, mit seinem Pkw, KIA, auf, der nach dem Genuss von 2 Dosen Bier am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Ein durchgeführter, gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab den Wert von 0,61 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Mann muss mit einer Geldbuße von 500.- EUR, 1 Monat Fahrverbot und 2 Punkten in Flensburg rechnen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell