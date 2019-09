Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am Dienstag, den 03.09.19, gegen 17:15 Uhr ereignete sich im Stadtteil Heimersheim ein Verkehrsunfall, bei dem ein 29-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Eine Pkw- Fahrerin wollte von der Rüstringer Straße in Höhe der Feuerwehr nach links auf den dortigen Parkplatz auffahren. Auf Grund der tiefstehenden Sonne übersah sie den entgegenkommenden Radfahrer und kollidierte mit diesem. Beim Zusammenstoß prallte der Radfahrer in die Frontscheibe des Pkw und fiel von dort auf die Straße. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Bad Neuenahr verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden.

