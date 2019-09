Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung und Diebstahl an Pkw

Mendig, Fallerstraße (ots)

Wie der Polizei Mayen erst gestern bekannt wurde, kam es in der Nacht von 01. auf 02.09.2019, zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw, Dodge Challenger. Bislang unbekannte Täter beschädigten die Fahrertür und den Außenspiegel des geparkten Fahrzeugs. Das Spiegelglas des Fahrzeugspiegels wurde zudem entwendet. Es entstand ein Sachschaden, in Höhe von ca. 100.- EUR. Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

