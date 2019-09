Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Schuld (ots)

Am 02.09.2019, zwischen 14:15 Uhr - 15:00 Uhr, kam es in der Straße Martinshöhe in der Ortslage Schuld zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein am Fahrbahnrand geparkter PKW im Bereich der Fahrerseite beschädigt wurde. Aufgrund der festgestellten Spuren/ Beschädigungen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass es sich beim Fahrzeug des flüchtigen Unfallverursachers um einen LKW oder einen größeren Transporter gehandelt hat.

Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Adenau unter der Telefonnummer 02691/9250 in Verbindung zu setzen.

