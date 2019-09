Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Adenau für das Wochenende 30.08-01.09.2019

Adenau (ots)

1. Am 31.08.9 gegen 16.30 Uhr verlor der 22-jährige Fahrer eines PKW Renault auf der Nürburgringring-Nordschleife im Streckenabschnitt Aremberg die Kontrolle über seinen PKW, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Fahrer wurde schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

2. Am 31.08.2019 gegen 17.35 Uhr stieß der 37-jährige Fahrer eines BMW gegen einen geparkten PKW Ford. Er kümmerte sich nicht um den Schaden, sondern entfernte sich zu Fuß und tauchte in der Menschenmenge unter. Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort wurde der flüchtige Fahrer ermittelt. Es wurde festgestellt, dass er deutlich alkoholisiert war und zudem wegen Trunkenheit in der Vergangenheit auch keinen Führerschein mehr hat. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen die Halterin des vom Beschuldigten gefahrenen PKW wird wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

3. Am 31.08.2019 gegen 23.30 Uhr befuhr der 23-jährige Fahrer eines PKW Golf die Hauptstraße in Pomster und stieß dabei gegen einen geparkten PKW. Beide PKW wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Es folgten eine Blutentnahme und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Adenau



Telefon: 02691-9250





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell