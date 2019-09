Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wochenendpressemeldung der PI Remagen vom 30.08.2019 bis 01.09.2019

PI Remagen (ots)

Im Berichtszeitraum registrierte die Polizeiinspektion Remagen 7 Verkehrsunfälle mit Sachschäden. Bei einem Verkehrsunfall entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

(Remagen) Verletzter Motorradfahrer

Am 31.08.2019, gegen 18.00 Uhr, missachtete im Bereich der Drususstraße in Remagen ein PKW Fahrer die Vorfahrt eines Motorradfahrers. Als der PKW Fahrer den Motorradfahrer erst im letzten Moment wahrnahm, hupte dieser. Der Motorradfahrer erschrak sich derart, dass er mit seinem Motorrad stürzte, ohne dass es zu einer Kollision beider Fahrzeuge kam. Bei dem Sturz wurde der Motorradfahrer glücklicherweise nur leicht verletzt.

(Bad Breisig) Diebstahl aus Rohbau

Am 31.08.2019 wurde der Diebstahl eines Motors einer Verputzermaschine angezeigt. Unbekannte Täter drangen in den unverschlossenen Rohbau in Bad Breisig, Am Vinxtbach, ein und entwendeten den an der Verputzermaschine festgemachten Motor im Wert von 1700 Euro.

