POL-PDMY: Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler, von Freitag, 30.08.2019 bis Sonntagmorgen, 01.09.2019

In der Zeit von Freitag, 30.08.2019, bis Sonntagmorgen, 01.09.2019 ereigneten sich im Dienstgebiet der PI Bad Neuenahr-Ahrweiler insgesamt 11 Verkehrsunfälle. Bei einem Unfall kamen 2 Kinder mit ihrem Fahrrad zu Fall, wobei sich eines am Kopf verletzte. Da beide Kinder keinen Helm trugen, wird nochmals eindringlich darauf hingewiesen, bei jeder Fahrt einen Schutzhelm zu tragen. Dadurch können schwere Verletzungen verhindert werden. Eine weitere Radfahrerin wurde bei dem Sturz mit ihrem Rad am Bein verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Ansonsten entstanden bei den Verkehrsunfällen lediglich Sachschäden, wobei sich insgesamt 4 Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernten. Die Ermittlungen bezüglich der flüchtigen Unfallverursacher wurden aufgenommen.

Am frühen Freitagabend stürzte eine Radfahrerin in Heppingen und erlitt Gesichtsverletzungen. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch bei der Radfahrerin festgestellt. Da der durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert von 1,94 Promille ergab, wurde der Frau eine Blutprobe entnommen. Das entsprechende Strafverfahren wurde eingeleitet.

Am Samstagnachmittag wurde ein Pkw-Fahrer angehalten, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die entsprechenden Anzeigen gefertigt

Am frühen Samstagmorgen kam es in Altenahr zu einer Schlägerei zwischen mindestens 6 Personen, wobei ein Mann leicht verletzt wurde. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, ein Strafverfahren eingeleitet. In der Nacht von Freitag auf Samstag, wurde in der Fußgängerzone/Poststraße in Bad Neuenahr, die Außenbestuhlung und 3 Tische beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Des Weiteren kam es zu einer Vielzahl von gemeldeten Ruhestörungen, im gesamten Dienstgebiet, da das anhaltende schöne Wetter ausgiebig zum Feiern im Freien genutzt wurde.

Am Freitagnachmittag wurden bei einer Radarkontrolle auf der L 83 bei Lantershofen, insgesamt 160 Verstöße gg. die zulässige Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit von 50 Km/h festgestellt. Dabei wurde ein Motorrad sogar, mit 110 km/h gemessen. Insgesamt erwarten jetzt 4 Fahrer ein Fahrverbot und damit einhergehende hohe Bußgelder.

