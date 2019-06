Polizei Lippe

POL-LIP: Mit gefundenem Fahrrad unterwegs

Lippe (ots)

(ho) Lemgo - In der Nacht zum Sonntag geriet ein 20-jähriger Fahrradfahrer in der Sprottauer Straße in eine Kontrolle der Detmolder Polizei. Er war den Beamten aufgefallen, weil die Beleuchtung an dem Rad nicht eingeschaltet war. Bei der weiteren Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass er sich das Fahrrad kurz zuvor als Fundsache angeeignet hatte. Zudem führte der Mann Betäubungsmittel bei sich. Beides wurde durch die Polizei sichergestellt. Gegen den Mann wird eine Strafanzeige gestellt.

