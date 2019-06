Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Festnahme nach Raub in Spielhalle.

Lippe (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag überfiel ein vermummter Mann eine Spielhalle in der Oststraße mit vorgehaltener Schusswaffe und erbeutete 800 Euro Bargeld (wir berichteten). Ein Mitarbeiter der Spielhalle gab den Ermittlern den entscheidenden Hinweis auf den Täter. Dem Mitarbeiter war am Vortag des Raubes ein Gast aufgefallen, der sich verdächtig benommen habe. Auf Basis der Videoaufnahmen der Überwachungskameras konnte die Kripo rasch einen dringend Tatverdächtigen ermitteln, der in Rinteln wohnhaft ist. Daraufhin wurde ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt, der am Donnerstagmittag von den lippischen Beamten mit Unterstützung von Spezialkräften aus Bielefeld umgesetzt wurde. Dabei konnte der 37-jährige, türkische Mann in seiner Wohnung in Niedersachsen festgenommen und anschließend nach Lippe verbracht werden. Bei der Durchsuchung wurden neben der Oberbekleidung und der Maske, die er zur Tatzeit getragen hatte, auch 20 Waffen - Messer und Schreckschusswaffen - sichergestellt. Ob sich darunter die Tatwaffe befindet, wird derzeit geprüft. Der 37-Jährige wurde am heutigen Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt, der die sofortige Untersuchungshaft anordnete.

