Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Billinghausen. Einbruch in Autowerkstatt.

Lippe (ots)

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag drangen unbekannte Täter in eine Autowerkstatt in der Billinghauser Straße ein. Am Donnerstag gegen 13:30 Uhr entdeckte der Besitzer die Einbruchsspuren. Die Täter entkamen mit diversen Werkzeugen und entwendeten außerdem unter anderem einen Hochdruckreiniger, einen Kompressor, mehrere Autoreifen und Alufelgen im Wert von insgesamt zirka 6000 Euro. Zeugen für den Einbruch informieren bitte das Kriminalkommissariat in Lage unter der Telefonnummer 05232 / 95950.

