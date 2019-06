Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Auto beschädigt - Nachtrag.

Lippe (ots)

Am Mittwochmorgen wurde ein in der Hans-Hinrichs-Straße ein am Fahrbahnrand geparkter Mercedes durch ein anderes Auto beschädigt (wir berichteten). Inzwischen ist ein Zeugenhinweis eingegangen. Das unfallverursachende Fahrzeug war demnach eine dunkle Mercedes A-Klasse mit LIP-Kennzeichen. Am Steuer saß eine ältere Dame mit grauem Haar. Zeugen des Unfalls werden weiterhin gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 / 6090 beim Verkehrskommissariat in Detmold zu melden.

