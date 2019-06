POL-LIP: Umzugsgut entwendet

Polizei Lippe

(ho) Bad Salzuflen - Unbekannte Täter entwendeten am Samstagmittag in der Akazienstraße diverse Küchenelemente, die auf dem Gehweg vor der Wohnung der Geschädigten abgestellt waren. Diese war gerade mit ihrem Umzug beschäftigt. Die unbekannten Täter flüchteten nach der Tat mit einem weißen Transporter, in welchem sie die entwendeten Gegenstände transportierten. Ein Zeuge konnte noch Bruchstücke des Kennzeichens erkennen und eine Personenbeschreibung abgeben. Die Fahndung nach dem Fahrzeug blieb erfolglos.

