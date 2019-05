Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Daumenfraktur nach Raub

Krefeld (ots)

Am 11.05.2019, gegen 05.15 Uhr, wurde ein 24-jähriger Mann aus Bochum im Bereich der Hansastraße, auf Höhe der Kreuzung zur Neusser Straße, von einer unbekannten männlichen Person angesprochen und nach Geld befragt. Der 24 Jährige verneinte dies und lief in Richtung Postbank weg. Die unbekannte männliche Person verfolgte den 24 Jährigen und schlug dem Bochumer mehrfach auf die rechte Hand. Der unbekannte Täter entwendete die Geldbörse, ein Schlüsselbund und das Mobiltelefon des 24 Jährigen. Danach ist der unbekannte Beschuldigte fußläufig über die Hansastraße in Richtung Hauptbahnhof geflüchtet. Sofortige Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Bei dem Angriff erlitt der 24 Jährige eine Fraktur am Daumen. Die unbekannte Person konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 32-33 Jahre alt, circa 165 cm groß, deutsches Aussehen, akzentfreie Sprache, grüne Jacke, blaue karierte Jeans, helle Cap, blauer Rucksack. Die Polizei Krefeld bittet um Hinweise unter der Rufnummer: 02151/6340

