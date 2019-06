Polizei Lippe

POL-LIP: Einbruch zwecks Metalldiebstahl

Lippe (ots)

(ho) Lage - Am Samstagmittag stellte die Besitzerin eines Hauses an der Schötmarschen Straße einen Einbruchsdiebstahl fest. Unbekannte Täter hatten in den vergangenen 14 Tagen ein Kellerfenster des seit längerem leerstehenden Wohn-und Geschäftshaus eingeschlagen. Im gesamten Gebäude wurden ca. 40 Meter Kupferrohre, sowie diverse Chromarmaturen und Türgriffe aus Messing entwendet. Der Gesamtschaden liegt bei über 8000,- Euro.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell