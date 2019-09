POL-PDMY: Wochenendpressemeldung der PI Cochem vom 30.08.2019 bis 01.09.2019

Polizeidirektion Mayen

Tätlicher Angriff auf Polizeibeamten in Cochem

Am Freitagmorgen, 30.08.2019, wurde die PI Cochem von der Rettungsleitstelle um Unterstützung auf den Endertplatz in Cochem ersucht, da eine DRK-Besatzung im Rahmen eines internistischen Notfalls von Passanten angegangen werde. Vor Ort hatte sich die Lage bereits beruhigt, da der Aggressor von dannen gezogen war. Plötzlich begann ein 36 Jahre alter, eigentlich unbeteiligter, amtsbekannter und volltrunkener Mann zu randalieren und schubste einen Polizeibeamten. Der Mann wurde in der Folge in Gewahrsam genommen, wo er dann noch den Polizeibeamten beleidigte.

Fahren ohne Führerschein, unter Alkohol/Drogen; Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz; Beleidigung von Polizeibeamten

Am Freitagabend, 30.08.2019, fuhr ein alkoholisierter, vermutlich auch unter Drogen stehender 49 Jahre alter Mann, ohne Fahrerlaubnis, mit seinem Wohnmobil nach Lütz. Nach Durchsuchung wurde u. a. Cannabis aufgefunden. Während der polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der Mann äußerst aggressiv den Beamten gegenüber und gab an, dass er sie schlagen werde. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Währende der Verbringung ins Krankenhaus sowie im Krankenhaus beleidigte der Mann die Beamten mehrfach. Im Anschluss wurde er in den Gewahrsam der PI Cochem überführt.

Verkehrsunfall mit Flucht in Kaifenheim

Am Freitag, 30.08.2019, in der Zeit zwischen ca. 07.05 Uhr und ca. 07.10 Uhr, beschädigte ein Traktor mit großem Anhänger, in Kaifenheim, in der Gamlener Straße, beim Vorbeifahren am Haus ein Fallrohr und die Hausfassade. Hinweise bitte an die PI Cochem, Telefonnummer 02671/984-0.

Verkehrsunfall mit Flucht in Kaisersesch

Am Samstag, 31.08.2019, gegen 18.00 Uhr, befuhr eine Frau mit längeren, dunkelblonden Haaren, mit ihrem hellblauen PKW der Golfklasse die Triererstraße in Kaisersesch stadtauswärts. In einer langgezogenen Linkskurve kam sie zu weit nach links und touchiert mit ihrem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel des ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen PKW Ford Focus. Die Frau setzte ihre Fahrt unvermittelt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Am geparkten PKW wurde der gesamte linke Außenspiegel sowie der Lack der A Säule beschädigt. Hinweise bitte an die PI Cochem, Telefonnummer 02671/984-0.

Verkehrsunfall mit Flucht in Cochem

Am Samstag, 31.08.2019, in der Zeit zwischen ca. 19.45 Uhr und ca. 22.05 Uhr, beschädigte ein ausparkender, möglicherweise roter Kleinwagen, in der Ravenéstraße in Cochem, bei dem Parkplatz neben der Marienapotheke, einen parkenden grauen PKW Ford Focus, welcher im Bereich des Kotflügels/Radlaufes hinten links zerkratzt wurde. Hinweise bitte an die PI Cochem, Telefonnummer 02671/984-0.

Körperverletzung in Auderath

In der Nacht von Samstag, 31.08.2019, auf Sonntag, 01.09.2019, ca. 01.00 Uhr, kam es in Auderath, Bürgerhaus bzw. Ortslage, zu einem Streit mit mehreren Jugendlichen/jüngeren Leuten, in deren Folge ein stark alkoholisierte 22 Jahre alter junger Mann einen Schlag auf die Nase bekam. Hinweise zur Tat/zum Täter bitte an die PI Cochem, Telefonnummer 02671/984-0.

Sachbeschädigung an Hoteleingangstür in Cochem

In der Nacht von Samstag, 31.08.2019, auf Sonntag, 01.09.2019, gegen 02.13 Uhr, wurde eine Schiebeeingangstür eines Hotels in der Uferstraße in Cochem-Cond, im unteren Bereich, mit erheblicher Gewalt nach innen gedrückt. Hierdurch wurde die Führungsschiene beschädigt. Die Tür wurde dabei nicht geöffnet. Es wurde vermutet, dass ein möglicherweise angetrunkener Gast den Nachteingang nicht fand und versuchte die Haupteingangstür aufzudrücken. Hinweise bitte an die PI Cochem, Telefonnummer 02671/984-0.

