Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Osthofen - Falscher Polizeibeamter

Osthofen (ots)

Am gestrigen Sonntag, 01.09.2019, erhält gegen 11:00 Uhr eine 82-jährige Frau aus Osthofen einen Anruf eines falschen Polizeibeamten. Dieser gibt an, Polizeihauptkommissar "Schneider" zu heißen. Er erläutert, dass man in der Nähe des Wohnorts der Geschädigten drei Einbrecher festgenommen und bei diesen einen Notizblock mit der Anschrift der Geschädigten sichergestellt habe. Zudem erfragt der Anrufer, ob der Geschädigten verdächtige Fahrzeuge aufgefallen seien. Anschließend beendet er das Gespräch. Fragen nach dem Vermögen der Geschädigten stellt der Anrufer nicht. Zu kommt zu keiner Schädigung.

Täterhinweise liegen derzeit keine vor. Die Ermittlungen dauern noch an. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

