Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Konstanz: Verdacht der illegalen Einfuhr von Rauschgift im Fernreisebus

Konstanz/ München (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz, des Hauptzollamtes Singen und der Bundespolizeiinspektion Konstanz.

Am Nachmittag des 01.07. überprüften Bundespolizisten in Konstanz im Rahmen der Binnengrenzfahndung Reisende in einem grenzüberschreitenden Fernreisebus aus der Schweiz. Bei der Kontrolle eines 40-jährigen Deutschen wurde festgestellt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung der Staatsanwaltschaft München I vorlag. Hintergrund war eine rechtskräftige Verurteilung wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die daraus resultierende Geldstrafe in Höhe von 2.370.- EUR hatte der Mann noch nicht bezahlt, weshalb ihn die Staatsanwaltschaft schließlich zur Festnahme ausgeschrieben hatte. Nachdem die Beamten dem Mann die Festnahme erklärten, versuchte dieser zu flüchten. Er konnte von den Bundespolizisten daran gehindert werden. Dabei wurde ein Beamter leicht verletzt.

Im Rahmen der anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen im Fernreisebus wurde eine größere Menge Rauschgift in einem Gepäckstück gefunden, welches dem festgenommenen Mann zuzuordnen ist. Die Betäubungsmittel, es handelt sich hier um Marihuana und Cannabis im geschätzten Straßenverkaufswert von über 20.000 EUR, wurden sichergestellt und dem dafür zuständigen Zollfahndungsamt Stuttgart zur Sachbearbeitung übergeben.

Nach Abschluss der weiteren Maßnahmen wurde der Festgenommene in eine Justizvollzuganstalt in Untersuchungshaft genommen. Die Ermittlungen des sachbearbeitenden Zollfahndungsamts Stuttgart dauern an.

Werle

