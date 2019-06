Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Zeuge gesucht

Singen (Ldkr. Konstanz) (ots)

Am Dienstag, den 14.05.2019 kam es um die Nachmittagszeit gegen 16:00 Uhr am Bahnhof in Singen (Bahnsteig 1) zu einer gefährlichen Körperverletzung. Zwei jugendliche Täterinnen schlugen und traten auf eine am Bahnhof wartende weitere Jugendliche ein. Die Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Im Zuge der bisherigen Ermittlungen wurde nunmehr bekannt, dass ein hier unbekannter Zeuge in die Situation eingegriffen hat und der Jugendlichen zu Hilfe kam, indem er sich schützend vor sie stellte und hierdurch mutmaßlich weitere Tritte und Schläge gegen die Geschädigte verhindern konnte.

Bei dem Zeugen handelt es sich um einen ca. 25-30 Jahre alten Mann. Der Zeuge trug an diesem Tag rote Schuhe und ein rotes Basecap.

Die Bundespolizei vermutet, dass der genannte unbekannte Zeuge möglicherweise wesentlich zur Klärung des Sachverhaltes beitragen kann. Sie bittet ihn daher, sich bei der Bundespolizeiinspektion Konstanz unter der Rufnummer 07531 / 1288 - 0 oder unter der kostenfreien Hotline unter 0800 6 888 000 zu melden.

