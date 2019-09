Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Voltlage - Drei verletzte Radfahrer bei Unfall auf L 71

Voltlage (ots)

Eine 80 Jahre alte Radfahrerin befuhr am Samstagnachmittag die Rothertshausener Straße. Als sie gegen 16.20 Uhr die L 71 (Recker Straße) in Richtung Plaggenmoor überqueren wollte, übersah sie den Opel Corsa einer 46-jährigen Frau, welche die Straße aus Richtung Voltlage kommend befuhr. Die Autofahrerin erfasste die Dame im Kreuzungsbereich, woraufhin diese stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Das Fahrrad schleuderte unterdessen gegen zwei wartende Radfahrer, die ebenfalls stürzten und sich leicht verletzten. Dabei handelte es sich um einen 77 Jahre alten Mann und eine 80-Jährige Frau. Ein Rettungshubschrauber brachte die schwerverletzte Radfahrerin in ein Krankenhaus.

