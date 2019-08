Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl aus Fahrzeug

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03.30 Uhr, schlugen zwei Täter im Benzinoring die Scheibe eines dort abgestellten Pkw ein. Einer der Täter griff daraufhin ins Wageninnere und entwendete ein Brillenetui. Einer der Männer hatte dunkelblonde Haare und trug eine blaue Jeansjacke sowie eine schwarze Hose. Der zweite Täter hatte dunkle Haare und trug ein helle Jeans sowie T-Shirt. Zeugen die Hinweise zu dem geschilderten Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Kaiserslautern, unter 0631/369-2620 oder KDKaiserslautern.KDD@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.

