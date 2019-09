Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Bei einem Unfall auf dem Schlosswall wurde am Freitagabend (22 Uhr) ein 31 Jahre alter Pedelec-Fahrer schwer verletzt. Der Zweiradfahrer kam aus Richtung Schnatgang und wollte an einer Querungshilfe die Bundesstraße überqueren. Dabei übersah er vermutlich den Opel Corsa einer 24 Jahre alten Frau, die den Schlosswall in Richtung Heger-Tor-Wall befuhr. Er wurde von dem Pkw erfasst, stürzte auf die Fahrbahn und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Radfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

