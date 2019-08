Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen - Sprinter aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen

Alfhausen (ots)

In der Zeit von Mittwochabend (18.30 Uhr) bis Freitagmorgen (07 Uhr) machten sich Unbekannte in der Straße Thiener Esch an einem weißen Mercedes Sprinter zu schaffen, der am Straßenrand abgestellt worden war. Der oder die Täter manipulierten das Schloss der Hecktür und entwendeten aus dem Kastenwagen mehrere Werkzeuge. Die Polizei in Bersenbrück ist an Zeugenhinweisen interessiert und nimmt diese unter der Telefonnummer 05439/9690 entgegen.

