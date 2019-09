Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms-Horchheim - Auf Handy geschaut und Unfall verursacht

Worms (ots)

Am Sonntag, 01.09.2019, befährt gegen 11:15 Uhr ein PKW-Fahrer die Weisenheimer Straße aus Richtung Kleinniedesheim kommend. In Höhe der Hausnummer 69 möchte ein Fußgänger die Fahrbahn überqueren. Der PKW-Fahrer schaut nach eigenen Angaben während der Fahrt auf sein Handy und übersieht dadurch den Fußgänger. Es kommt zu einem leichten Zusammenstoß in Folge dessen der Passant an Hand und Fuß verletzt wird. Er wird in ein Krankenhaus eingeliefert.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

