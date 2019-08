Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Polizeiliche Einsätze rund um das Backfischfest

Worms (ots)

Der Freitagabend des zweiten Backfischfest-Wochenendes begann am 30.08.2019 mit dem traditionellen Lampionumzug an welchem etwa 300 Personen fröhlich teilnahmen und durch die Wormser Altstadt zogen. Im weiteren Verlauf konnte auf dem Festgelände ein hohes Besucheraufkommen bei überwiegend guter und ausgelassener Stimmung und bestem Wetter festgestellt werden. Es wurden Jugendschutzkontrollen und ein Kontrollgang mit dem Ordnungsamt durchgeführt. Gegen Ende des Festes mehrten sich polizeiliche Einsatzlagen welche mitunter in reichhaltigem Alkoholkonsum begründet waren. So wurden unter anderem mehrere Körperverletzungsdelikte, ein Diebstahl und ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch einen Flaschenwurf eines Jugendlichen auf eine viel befahrene Straße angezeigt. Auch am frühen Samstagmorgen ist die Polizei gefordert: In mehreren Gaststätten in der Wormser Innenstadt kommt es zu Streitigkeiten und Schlägereien. Ein 33-jähriger leistet dabei Widerstand gegen die Einsatzmaßnahmen der eingesetzten Beamten und verletzt dabei einen Polizisten leicht. Insgesamt wurden 9 Platzverweise ausgesprochen und 6 Personen vorübergehend in polizeiliches Gewahrsam genommen.

