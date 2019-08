Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: PKW Fahrer mit Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Worms (ots)

Ein aufmerksamer Mitteiler hat in der Nacht zum Samstag einen Verdacht bezüglich eines vermutlich betrunkenen Autofahrers an die Polizei herangetragen. Der relevante PKW wurde mitsamt dem 39-jährigen Fahrer in der Ludwigstraße in Worms kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab 2,35 Promille. Der Führerschein wurde in der Vergangenheit bereits aufgrund einer Trunkenheitsfahrt beschlagnahmt. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

