Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Räuberischer Ladendiebstahl - Verkäuferin verletzt

Worms (ots)

Am Dienstag, den 27.08.2019 um 09:30 Uhr, kam es in der Wilhelm-Leuschner-Straße zu einem Ladendiebstahl. Ein 35 jähriger Wormser zog sich in einem Schuhgeschäft ein Paar neue Schuhe an und wollte ohne zu bezahlen gehen. Hieran hinderten ihn eine Verkäuferin und ein Passant, indem sie den Beschuldigten festhielten. Es entstand ein Gerangel, im Rahmen dessen sich die Verkäuferin, an einem vom Täter mitgeführten Messer, leicht verletzte. Der Beschuldigte konnte durch die zeitnah eintreffenden Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden.

