Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Böller am Deutschen Eck...

Koblenz (ots)

Am Sonntag, den 19.05.2019 um 22:15 Uhr, wurde der Koblenzer Polizei eine Personengruppe gemeldet, welche am Deutschen Eck Böller zündeten. Bereits zwei Stunden zuvor wurde von der Polizei ein Fahrzeug in Koblenz festgestellt, aus dem Böller gezündet wurden. Auf einem Parkplatz am Deutschen Eck konnte die Personengruppe angetroffen werden. Es handelte sich augenscheinlich um männliche Fußballfans. Um zu verhindern, dass es durch diese Personen zu weiteren Zwischenfällen in dieser Art kommen könnte, wurden alle Personalien aufgenommen und ein Platzverweis für den Altstadtbereich ausgesprochen.

