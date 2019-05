Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Morgens mit dem Auto betrunken in Koblenz unterwegs...

Koblenz (ots)

Am Sonntag, den 19.05.2019 gegen 07:40 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer der Koblenzer Polizei einen Mann, welcher mit dem Auto vor ihm fuhr und schon mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet. In der Pfarrer-Kraus-Straße konnte eine Polizeistreife diesen Wagen anhalten und den Fahrer kontrollieren. Am Steuer saß ein 30-jähriger Mann aus dem Westerwald. Bei der Kontrolle stellten die Polizeikräfte fest, dass er erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Lars Brummer, PHK

Telefon: 0261 103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell